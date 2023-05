Inter-Atalanta, serve un punto! Traguardo da tagliare in anticipo

Inter-Atalanta è l’ultima partita in casa della stagione e serve chiudere al meglio. Alle 20.45 bisognerà conquistare il punto che manca per l’aritmetica certezza della prossima Champions League.

PASSO DA COMPIERE – Inter-Atalanta vale per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League e per… facilitare l’arrivo alla finale di questa. Con una vittoria o un pareggio il discorso primi quattro posti è chiuso già stasera, un qualcosa di tutt’altro che scontato appena un mese fa. Il rilancio interrotto solo parzialmente dal KO di Napoli domenica scorsa ha permesso all’Inter di risalire diverse posizioni e garantirsi un finale senza dover rincorrere, ma ora è necessario fare l’ultimo passaggio. Perché un’altra sconfitta renderebbe la situazione molto più complessa, dovendo andare a fare punti (tre) in casa del Torino all’ultima giornata. Partita dove, invece, bisognerà far riposare tutti quelli che giocheranno a Istanbul, senza esporli a uno spreco di energie che si può evitare stasera con l’Atalanta.

NUOVO ATTACCO – In genere Simone Inzaghi ha messo Edin Dzeko e Lautaro Martinez negli infrasettimanali, con Joaquin Correa e Romelu Lukaku nei weekend. Non potrà farlo in Inter-Atalanta, complice l’ennesimo tragicomico infortunio del Tucu che si è procurato una distrazione muscolare calciando via il pallone al triplice fischio mercoledì nella finale di Coppa Italia vinta con la Fiorentina. Dovrebbe esserci il Toro, reduce dall’aver sfondato quota cento gol tre giorni fa. Qualche cambio di formazione, come ormai sempre avvenuto da due mesi a questa parte, è lecito aspettarselo. A partire da una certezza: in porta André Onana. Nell’Atalanta l’ex Gian Piero Gasperini valuterà nella rifinitura Davide Zappacosta (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Atalanta: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).