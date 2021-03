Costacurta: «Conte tra i primi 5 d’Europa! L’Inter arriverà fino in fondo»

Alessandro Costacurta

L’Inter ha battuto il Parma, conquistando tre punti preziosi con tanto di allungo in classifica. Costacurta, ospite negli studi di “Sky Sport”, parla della crescita dei nerazzurri di Conte e dell’obiettivo scudetto. Di seguito le sue dichiarazion.

COMPETITIVA – L’Inter, pur soffrendo, ha conquistato tre punti importanti sul campo del Parma con tanto di allungo in classifica. Alessandro Costacurta commenta la vittoria dei nerazzurri: «Io penso sia la squadra più forte, ha giocato contro un Parma in ripresa. Io penso che arriverà fino in fondo, l’Inter è quella con meno partite davanti, è quella che ha fatto meno partite nel 2021, quindi è meno stanca delle avversarie. I numeri dimostrano che l’Inter ha tutto per arrivare fino in fondo. C’è la convinzione, in effetti c’è una crescita oggettiva di alcuni giocatori ma anche della squadra. Nel primo tempo avevo detto che chiunque giochi con Romelu Lukaku adesso ha qualche possibilità di far gol e il secondo gol ne è la dimostrazione».

CRESCITA – Costacurta sottolinea poi la bravura di Antonio Conte: «L’allenatore è bravino eh (ride, ndr), questa squadra è cresciuta grazie alla bravura dell’allenatore. Questa è una squadra cresciuta step by step. Conte è un allenatore che ogni tanto, secondo me, si innervosisce troppo però penso sia tra i primi cinque d’Europa. Se pensi che il terzo miglior attaccante è Achraf Hakimi, Alexis Sanchez fa il suo lavoro benissimo, Nicolò Barella ha sorpreso tutti: ci sono tanti giocatori cresciuti tantissimo. Certo che è impossibile dire che ci saranno squadre che non falliranno più perché questo virus che ci sta opprimendo ci farà soffrire ancora. Però in questo momento mi sentirei ipocrita non dicendo che sembra quasi fatta».