Marianella: Â«Conte tra i migliori al mondo. Peccato per l’uscita da coppeÂ»

Marianella: «Conte tra i migliori al mondo. Peccato per l’uscita da coppe»

Massimo Marianella

Dopo la vittoria sofferta dell’Inter, a Parma, Massimo Marianella ha commentato il cammino dei nerazzurri di Antonio Conte, e la lotta scudetto, negli studi di “Sky Sport”.

AVANTI TUTTA – Tredici partite alla fine del campionato, sei punti di vantaggio sul Milan. L’Inter di Antonio Conte continua la sua marcia in vetta alla classifica dopo aver battuto il Parma. Secondo Massimo Marianella, i nerazzurri stanno confermando le aspettative di inizio stagione: «L’Inter? Prima era la squadra da battere, lo è a maggior ragione adesso. La squadra nerazzurra è una spanna sopra gli altri. Salto di qualità? Stasera non l’ho visto. Hanno sofferto più di quanto non ci attendessimo. Merito del Parma, sicuramente. Ma l’Inter è meravigliosamente allenata, con un’ottima condizione fisica e atletica. Ma stanno bene e l’allenatore li massacrerà per tutta la settimana, non gli permette mai di non essere presenti. La prestazione c’è stata in parte anche per il Parma. Conte? Uno dei primi cinque allenatori al mondo. Sarebbe stato bello vedere questa squadra misurarsi in Europa. Ma nell’ottica campionato è un vantaggio essere fuori dalle coppe».