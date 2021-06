Conte-Tottenham: ecco cosa manca per chiudere. Paratici chiave – CdS

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Conte-Tottenham. Il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, in un articolo a firma Gabriele Marcotti fa il punto della situazione e chiarisce anche il destino di Fabio Paratici, anche lui contattato dagli Spurs

VICINI – La notizia è rimbalzata con insistenza nella giornata di ieri: Antonio Conte sarebbe vicinissimo alla panchina del Tottenham. Il club londinese e l’ex allenatore dell’Inter sono in contatto da diverse settimane, ma mancano ancora alcuni tasselli da incastrare.

GLI OSTACOLO – Il “Corriere dello Sport” scrive che il Tottenham, ancora alle prese con la buonuscita di José Mourinho (accasatosi a Roma), spera che Conte abbassi le sue pretese, dopo aver percepito la sua buonuscita dall’Inter. Conte, però, ha pretese piuttosto elevate (vedi articolo). Poi c’è il discorso tecnico. Gli Spurs hanno terminato il campionato inglese al settimo posto, conquistando la qualificazione per la Conference League, e dunque l’obiettivo principale, per l’anno prossimo, è la qualificazione alla Champions League. In tal senso, serviranno investimenti e la conferma, in primis, di uomini come Harry Kane.

BINARI PARALLELI – Secondo il quotidiano romano, pertanto, la trattativa con Conte è in piedi ma c’è ancora strada da fare. Un incentivo potrebbe arrivare da Fabio Paratici, che ha detto addio alla Juventus e sta ragionando anche lui sulle prospettive economiche e tecniche del progetto Tottenham. Con Paratici come manager dell’area sportiva, Conte ritroverebbe un riferimento sicuro con cui confrontarsi per le questioni di campo, un aspetto che aveva lamentato parecchio ai tempi del Chelsea. Il “Corriere dello Sport” sostiene che le due trattative sono al momento indipendenti, ma è chiaro che l’una potrebbe influenzare cronologicamente la buona riuscita dell’altra.

