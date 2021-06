Emerson Palmieri è tornato un nome d’attualità per l’Inter in questi giorni. Secondo Sky Sport il Chelsea ha fatto il prezzo per il terzino italo-brasiliano, convocato da Mancini per i prossimi Europei.

PREZZO A SCENDERE? – Pur non avendo giocato tanto il Chelsea valuta Emerson Palmieri con un prezzo non certo di saldo. Questo è quanto fa sapere Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport: «Piace all’Inter da tre-quattro sessioni di mercato, perché piaceva molto ad Antonio Conte. Da tante sessioni di mercato è accostato all’Inter, anche in questa con Simone Inzaghi. Cambierà molto a sinistra: Ashley Young è in scadenza e non rinnoverà, il Chelsea lo valuta ancora venti milioni di euro quindi una cifra importante. Non è stato uno dei titolari, ma fa parte del giro della Nazionale».