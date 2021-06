Conte, col Tottenham stessa richiesta fatta all’Inter: ancora distanza – SI

Conte al Tottenham è una voce che, nella giornata di oggi, ha avuto diverse conferme (vedi articolo). Tuttavia, secondo “Sportitalia Mercato”, resta ancora distanza fra le parti con una richiesta identica a quella fatta all’Inter.

STESSA VOLONTÀ – Antonio Conte può diventare il prossimo manager del Tottenham. Nel pomeriggio si è parlato di contatti avanzati con l’ex allenatore dell’Inter e il presidente degli Spurs, Daniel Levy. Secondo Gianluigi Longari, nel corso di Sportitalia, c’è però ancora una distanza a livello economico: tre milioni di euro. In più Conte ha fatto una richiesta identica a quella fatta ai nerazzurri prima di andare via: non cedere i pezzi pregiati. Nelle scorse settimane Harry Kane, il giocatore simbolo della rosa, ha chiesto la cessione per provare nuovi stimoli: questo è un ostacolo. L’altro big segnalato è Heung-min Son. Tuttavia, nonostante questi possibili rallentamenti, Conte sta già valutando la rosa del Tottenham: chiusura possibile.