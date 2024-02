Cauet: «Inzaghi come Simoni in un aspetto! Atletico Madrid scomodo»

L’Inter di Inzaghi sta facendo ottime cose in campionato dove ha battuto la Juventus blindando il primo posto in classifica con un +4 sui bianconeri. Cauet, intervenuto a Radio Sportiva, ripensa alla sua Inter guidata da Gigi Simoni trovando un filo conduttore con l’attuale allenatore interista

FILO CONDUTTORE – L’Inter di Simone Inzaghi assomiglia a quella di Gigi Simoni? Per certi versi sì, secondo Benoit Cauet: «La mia Inter era strepitosa, avevamo un campione (Ronaldo, ndr), c’era il gruppo e una grande squadra di uomini. Alla fine riesci a portare a casa un trofeo, com’è stato per noi con la Coppa Uefa. Simoni si faceva voler bene, aveva un’umiltà incredibile e sapeva dove voleva arrivare. Aveva sofferto molto per arrivare lì e comunque aveva un carattere impressionante. Le persone dotate di buonsenso e logica alla fine portano tutti verso dalla loro parte e credo che la forza di Simoni sia stata portare tutti dalla sua parte convincendoci a batterci per lui, come fa Inzaghi oggi. L’Inter funziona perché segue il suo allenatore e ci crede».

AVVERSARIO SCOMODO – Cauet parla poi della sfida tra l’Inter e l’Atletico Madrid del suo ex compagno di squadra Diego Simeone: «La Champions League è rischiosa perché sono tutte squadre forti. Io credo che l’Atletico Madrid non sia un avversario facile. Ha grande esperienza e un allenatore che lavora lì da anni vincendo trofei importanti. Ha un gruppo consolidato, un gioco particolare dove magari non tocca palla per 90 minuti e poi fa gol con Griezmann e Morata. È un avversario scomodo ma l’Inter può farcela, quello che ha fatto l’anno scorso ha dato tanta fiducia. Sarà difficile ma l’Inter ha i mezzi per potercela fare».