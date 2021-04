Cannavaro: «All’Inter sofferto tanto, a un certo punto pensai di ritirarmi»

Cannavaro ha giocato nell’Inter dal 2002 al 2004, senza riuscire a mostrare tutte le sue qualità anche per dei problemi fisici. L’ex difensore, poi passato alla Juventus, ha parlato su TikTok di quando in nerazzurro sia stato vicino al ritiro.

MOMENTO DURO – Fabio Cannavaro non ha certo un bel ricordo dell’Inter. E, a posteriori, anche l’ambiente nerazzurro non ha preso bene come finì la sua esperienza, col passaggio alla Juventus e le polemiche successive. In una diretta su TikTok, l’attuale allenatore del Guangzhou Evergrande in Cina ricorda: «Un momento in carriera dove ho pensato di abbandonare? Sì. Ero all’Inter, avevo una frattura da stress alla tibia. In quell’anno e mezzo lì avevo sofferto veramente tanto, a un certo punto mi venne questo pensiero. Fortunatamente poi dopo questo pensiero l’ho buttato via».