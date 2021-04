Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 aprile 2010. Maicon segna un gol meraviglioso contro la Juventus, prima del raddoppio di Eto’o.

OPERA D’ARTE – Il 16 aprile 2010 l’Inter si vendica della Juventus a San Siro, dopo la sconfitta dell’andata. E i bianconeri danno una mano, grazie a Mohamed Sissoko che già al 37′ si fa espellere per doppia ammonizione. Il derby d’Italia è tiratissimo, per sbloccarlo serve qualcosa di straordinario. E allora ci pensa Maicon. Che al 75′ raccoglie un pallone allontanato dall’area juventina mentre si trova all’altezza della lunetta. La palla è sporca, e il Colosso la addomestica: stop di coscia, tocco di destro, tocco di coscia e poi un meraviglioso collo-esterno di destro al volo che fa esplodere San Siro. È la scintilla che piega la gara a favore dei nerazzurri, che al 90′ trovano il raddoppio con Samuel Eto’o. Il numero 9 raccoglie un assist di Sulley Muntari e insacca il raddoppio a porta vuota. Rivediamo il capolavoro di Maicon (e non solo) nel video YouTube di “1908interpersempre”: