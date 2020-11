Bucciantini: “Inter, squadra che crea ma non domina. Lautaro Martinez…”

Marco Bucciantini, ospite negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Inter-Parma, match pareggiato in extremis dai nerazzurri con i gol di Brozovic e Perisic. Ecco le sue parole

NO DOMINIO – Queste le parole di Marco Bucciantini: «Inter? Ho vista una squadra che crea tanto, ma viene tutto dalla voglia, dall’intensità e dalla tecnica di qualche giocatore. Ma non è un dominio. I migliori ieri, sono stati i peggiori in campo, mi riferisco a Lautaro Martinez ed Eriksen. I gol del Parma sono arrivati in momenti inaspettati, è un brutto segno».