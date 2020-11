Udinese-Milan, i rossoneri tornano a vincere: Ibrahimovic decisivo

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Il Milan, contro l’Udinese, non arresta la sua corsa. Nell’anticipo delle 12:30 della domenica di Serie A i rossoneri di Pioli tornano alla vittoria grazie e consolidano il primato con classifica. Ibrahimovic decisivo

VITTORIA – Udinese-Milan è la sfida che si è giocata alle ore 12:30, valida per la sesta giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal pareggio in campionato contro la Roma, tornano alla vittoria. Decisivo, come spesso è accaduto per i rossoneri, Zlatan Ibrahimovic. È lo svedese, al 11′, ad innescare in maniera perfetta Franck Kessie che batte Musso e porta in vantaggio il Milan. Nel corso del primo tempo i rossoneri hanno gestito, soffrendo non poco i contropiedi dell’Udinese nella parte centrale della sfida. Nella ripresa, infatti, arriva il pareggio dei padroni di casa: Romagnoli stende Pussetto ed è rigore per l’Udinese. Dagli 11 metri De Paul fredda Donnarumma e riporta il risultato in parità. All’83’ però nuovo e definitivo vantaggio rossonero: Ibrahimovic anticipa, con un’acrobazia, Rodrigo Becao, e sigla il gol del definitivo 1-2. Il Milan si conferma così capolista in Serie A a + 4 sull’Atalanta seconda ed a + 5 sull’Inter.