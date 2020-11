Di Marzio: “Inter, non credo che Conte sia contento. Un problema”

Condividi questo articolo

Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Inter-Parma, match pareggiato dai nerazzurri con i gol di Brozovic e Perisic. In particolar modo, il giornalista, si è soffermato sui problemi della fase difensiva della squadra di Conte

FONDAMENTALE – Queste le parole di Gianluca Di Marzio: «Inter? Non credo che Conte sia contento, in particolar modo della fase difensiva dei nerazzurri. Subisce troppo per essere una squadra di Antonio. Soluzioni? Non so se sia una questione individuale o se va imputato ai cambiamenti che ci sono stati in difesa. Kolarov sta giocando un nuovo ruolo, Skriniar non c’è mai stato. Questi cambiamenti e queste difficoltà hanno portato l’Inter ad essere più permeabile dietro».