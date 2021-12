Biasin: «Lukaku? Un altro giocatore si è guadagnato rispetto di tutti»

Fabrizio Biasin ha commentato nuovamente le parole di Romelu Lukaku, facendo il parallelo con un altro giocatore che non ha mai fatto polemiche. Ovvero Christian Eriksen, come sottolineato dal noto giornalista tifoso dell’Inter.

NESSUNA POLEMICA – Fabrizio Biasin non molla la presa su Romelu Lukaku e sulle sue dichiarazioni. Il noto giornalista di fede nerazzurra ha infatti commentato di nuovo – tramite Twitter – le sue dichiarazioni. Prendendo come esempio Christian Eriksen: “Io non voglio tornare sempre là, ma un anno fa c’era un giocatore che entrava sempre al 90′. E non piaceva al tecnico. Ma non si è messo a sbraitare. Ha detto che doveva rispettare le idee del Mister. E si è meritato il rispetto di tutti. Su, dai“.