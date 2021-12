Nandez nei guai: positivo e in Uruguay annunciato un mandato d’arresto! Niente Inter?

Nandez è da tempo uno dei nomi segnalati per il mercato dell’Inter, ma il suo gennaio non inizierà nel migliore dei modi. Il Cagliari annuncia che è (di nuovo) positivo al COVID-19, in aggiunta dall’Uruguay si segnala un mandato d’arresto nei suoi confronti.

IL COMUNICATO – Questo è quanto segnala la società rossoblù: “Il Cagliari Calcio comunica la positività al COVID-19 del calciatore Nahitan Nandez, asintomatico e regolarmente vaccinato. Nandez ha svolto dei test sanitari nell’Isola, programmati dal Club per i calciatori di rientro dall’estero, che hanno dato quindi esito positivo: non è entrato in contatto con altri componenti del gruppo squadra e osserverà ora l’isolamento presso la propria abitazione”.

VICENDA EXTRA-CAMPO – Non è però l’unica notizia di giornata su Nandez. In Uruguay Telemundo afferma che la sua ex compagna, Sarah Garcia, lo ha denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Questo risulta aver portato a un mandato d’arresto nei confronti di Nandez, che però alle 16.44 di ieri (ora locale) ha lasciato l’Uruguay da Punta del Este in un volo privato. Evidentemente la sua destinazione è stata Cagliari, dove è risultato positivo e ha iniziato l’isolamento. Una situazione che dovrà essere valutata nei prossimi giorni per capire gli sviluppi. Si è parlato di opzione Inter per Nandez a gennaio, ma più che il mercato ora ci sono altre questioni.