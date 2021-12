VIDEO – Inter, il riassunto del 2021 in cinque partite: Inter-Juventus 2-0

L’Inter chiude il 2021 con il diciannovesimo Scudetto cucito sul petto. Riviviamo il magico anno nerazzurro attraverso cinque partite: la prima è Inter-Juventus dello scorso 17 gennaio.

CADE LA SIGNORA – Il 2021 è l’anno che vede l’Inter tornare Campione d’Italia, conquistando lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo grazie a una cavalcata trionfale. Tuttavia l’anno non si apre nel migliore dei modi, perché dopo la goleada al Crotone (vedi video) arriva un solo punto tra Sampdoria e Roma. E alla quarta partita di campionato dell’anno arriva l’ospite più spaventoso: la Juventus. Che arriva a San Siro per provare a rimettere in ordine la propria stagione, ma le cose andranno diversamente. Perché i nerazzurri compiono un autentico passaggio di testimone, strappandolo dalle mani dei bianconeri. Ad aprire la sinfonia è poi l’amatissimo (dalle parti di Torino) ex Arturo Vidal, che batte il primo vero colpo della stagione saltando più in aria di tutti al 12′ e firmando il vantaggio. L’assist per il cileno lo serve Nicolò Barella, che diventa poi il protagonista assoluto della gara. Al 7′ del secondo tempo, infatti, Alessandro Bastoni taglia letteralmente in due il campo con un lancio diagonale di rara precisione. Un lancio che Barella incontra poco fuori area, giusto in tempo per addomesticare il pallone e scaraventarlo in rete per il 2-0 finale. Rivediamo questa straordinaria vittoria dell’Inter:

Video highlights di Inter-Juventus, dal canale YouTube del club