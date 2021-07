Biasin: «InterSpac? Ha senso con una situazione sana»

Fabrizio Biasin è intervenuto oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” e ha parlato dell’iniziativa InterSpac per un’azionariato popolare nerazzurro che oggi, stando a quanto affermato da Cottarelli (leggi QUI) ha sfondato le 100.000 adesioni al sondaggio.

BISOGNA FAR FUNZIONARE – Biasin non è contrario all’azionariato popolare, ma ritiene che possa funzionare solo quando c’è una società sana dal punto di vista finanziario: «Se ci sono 100 milioni e poi li bruci in interesse, spese e debiti, non ha senso. Questo meccanismo dell’azionariato popolare ha senso se a monte c’è una situazione sana. Prima bisogna far funzionare le cose, poi si può pensare di far funzionare l’azionariato popolare».