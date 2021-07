UFFICIALE − Polli passa all’Inter Women, la formula

L’Inter Women ha chiuso per Elisa Polli, attaccante classe 2000 dell’Empoli. La giocatrice, come riporta l’annuncio di “Inter.it” arriverà in prestito dall’Empoli. Dunque, un buon rinforzo per Rita Guardino

COMUNICATO − «FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Elisa Polli. L’attaccante classe 2000 arriva in prestito dall’Empoli, di cui ha vestito la maglia nell’ultima stagione».

Fonte: Inter.it