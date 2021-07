Dimarco ha tanti estimatori, ma Inzaghi e Inter decisi: è blindato

Federico Dimarco, tornato all’Inter dopo due anni in prestito al Verona, ha diversi estimatori. Il giocatore però ha convinto Inzaghi in questi primi giorni di preparazione e il tecnico ha deciso, resterà all’Inter.

In questi primi giorni di preparazione nell’Inter ha brillato la stella di Federico Dimarco. Il giovane laterale, prodotto del vivaio nerazzurro e tornato in nerazzurro dopo due anni positivi in prestito al Verona, ha convinto tutti in un’Inter ancora a ranghi ridotti causa assenza dei nazionali. Il giocatore in origine era considerato sacrificabile per ottiche di bilancio, ma visti i problemi per il mercato in entrata e vista anche la crescita del giocatore, Inzaghi è convinto della sua conferma e vuole blindare il giocatore: non mancano gli estimatori per Dimarco, ma il giocatore resterà all’Inter.