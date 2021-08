Biasin: «Inter più serena di quella targata Conte. Mercato chiuso così»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha sostituto Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, e del mercato.

SERENA – Queste le parole di Fabrizio Biasin sull’Inter di Simone Inzaghi all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “L’Inter campione d’Italia, dopo due mesi di massacro mediatico e scenari apocalittici, è partita alla grande e appare incredibilmente più serena di quella targata Antonio Conte. Il mercato? Ottimo, soprattutto viste le premesse. Ok, probabilmente Inzaghi ha tra le mani una rosa più debole rispetto a quella scudettata, ma forse neppure così tanto“.

MERCATO – Ed ancora Biasin sul mercato del club nerazzurro. “Con Lazaro al Benfica in prestito secco e le uscite id Agoume e Salcedo l’Inter ha chiuso il suo mercato (serviva una punta in più? Forse, ma viste le condizioni in cui hanno la vorato i dirigenti nerazzurri si meritano un voto altissimo)“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin