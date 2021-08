Inzaghi, rosa dell’Inter ormai definitiva? Le due liste sono diverse e obbligate

Inzaghi aspetta la fine del mercato estivo per poter iniziare a lavorare senza distrazioni con la sua nuova Inter. Anzi, con le sue “due” Inter, dato che le due liste da consegnare non saranno identiche. Salvo sorprese di fine mercato, il tecnico nerazzurro dovrà operare una scelta comunque abbastanza importante in ottica Champions League

MERCATO INTER – Con le uscite in prestito di Valentino Lazaro, Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo – ancora tutte da ufficializzare – il mercato nerazzurro non si ferma. Bisogna piazzare anche altri esuberi, come Georgios Vagiannidis e Facundo Colidio (vedi articolo). La rosa dell’Inter a disposizione di Simone Inzaghi al momento conta quattro portieri, di cui due del vivaio (Alex Cordaz e Andrei Radu) e uno infortunato almeno fino a metà stagione (Gabriel Brazao). Sei difensori. Quattro esterni, di cui uno del proprio Settore Giovanile (Federico Dimarco). Sette centrocampisti. E cinque attaccanti, tra cui un classe 2001 (Martin Satriano). Oltre al quarto portiere che non verrà iscritto nelle liste, Inzaghi dovrà operare un altro taglio. Quest’ultimo importante. Non ci potrà essere un “venticinquesimo” in Champions League, chi resta fuori dalla lista dei 24?

DOPPIA LISTA – La situazione Lista Serie A e Lista UEFA è praticamente definita, con lo stesso Satriano che rischia di essere disponibile solo in Italia (vedi focus). A meno che Inzaghi non decida di tagliare un’altra riserva in un altro reparto. Lo stesso discorso vale per Brazao, i primavera e tutti gli altri Under-22 che dovessero rimanere a sorpresa ad Appiano Gentile: in Serie A c’è posto, in Champions League no. Chi resta fuori da entrambe le competizioni, almeno per ora, è Christian Eriksen, come ampiamente noto. La situazione del centrocampista danese verrà affrontata con calma dallo stesso Eriksen con l’Inter, in attesa di novità positive. A poco più di otto ore dalla fine del mercato estivo, la situazione in casa Inter sembra piuttosto definita. Inzaghi può dirsi soddisfatto di questa rosa? Le due liste sono più o meno complete, ma manca qualcosa…