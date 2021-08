Mancini: «Addio Lukaku e Ronaldo? Serie A campionato di livello!»

Mancini torna a lavorare con il gruppo campione d’Europa in vista delle qualificazioni al Mondiale 2022. Il Commissario tecnico ha parlato dell’addio di Romelu Lukaku e di Cristiano Ronaldo.

ADDIO TOP – Mancini in una lunga intervista concessa a “TuttoSport” ha parlato dell’addio dei due campioni di Juventus e Inter: «Addio Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo? Si sono affermati in Serie A e quindi vuol dire che il campionato non è così scadente. Poi certo che è un peccato perderli perché aiutano a crescere più in fretta. Noi da giovani giocavamo con loro e miglioravamo. Ma il campionato è di livello. Più italiani in Serie A? La Nazionale deve sempre cercare di essere un modello per il calcio italiano. I calciatori italiani hanno qualità enormi e bisogna concedere loro la possibilità di giocare affinché possano crescere. Alla lunga gli italiani danno garanzie».

Fonte: TuttoSport