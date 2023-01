Bianchi: «Napoli senza concorrenza? Serie A bruttissima! Di quarta fascia»

Ottavio Bianchi, ex allenatore – tra le altre -, di Napoli e Inter, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato degli azzurri primi in classifica, facendo riferimento alla lotta scudetto e il campionato italiano.

DI QUARTA FASCIA – Ottavio Bianchi è duro nei confronti del campionato italiano, facendo riferimento alla lotta scudetto con gli azzurri primi in classifica: «Napoli senza concorrenza in Serie A? È un bruttissimo campionato. Ormai da diversi anni la Serie A è un campionato di quarta fascia. I migliori giocatori venivano in Italia, adesso vanno altrove. Bravissimo il Napoli ad aver preso giocatori che non conoscevo minimamente».