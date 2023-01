Milan valuta il ritiro prima dell’Inter. Divergenze tecniche tra Pioli e dirigenza – CdS

Il Milan dopo la figuraccia in casa contro il Sassuolo, nelle prossime ore valuterà se andare in ritiro prima del derby con l’Inter. Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, un confronto tra Stefano Pioli e la dirigenza rossonera, anche per alcune divergenze tattiche.

SQUADRA IN RITIRO – Punti pesantissimi quelli lasciati dal Milan dopo la figuraccia di San Siro contro il Sassuolo. Dopo la gara, è andata in scena un confronto negli spogliatoi dove hanno partecipato anche Furlani, Maldini e Massara. La dirigenza non è soddisfatta, anche perché, già prima della Supercoppa Italiana, durante le varie discussioni tecniche, si era parlato di virare verso una formazione più prudente e più attenta tatticamente, invece, non c’è stato alcun cambiamento. Nelle prossime ore l’allenatore milanista deciderà se portare la squadra in ritiro in vista del derby di domenica prossima. Una partita che si preannuncia incandescente e decisiva per il futuro della squadra, che ora è precipitata in classifica e non ha nessuna certezza tattica e di gioco. Probabile che, contro l’Inter, ci sarà quella correzione tattica (un centrocampista in più) tanto invocata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno