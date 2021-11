Benassi: «Terzino contro l’Inter? Ho detto a Italiano che era un pazzo!»

Benassi è tornato sul match tra Fiorentina e Inter, in cui era stato schierato terzino destro. L’ex nerazzurro ha rilasciato queste dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola.

NUOVO RUOLO – Marco Benassi ha commentato così la scelta di Vincenzo Italiano di schierarlo terzino contro l’Inter: «È il mio decimo anno in Serie A, so qual è il mio ruolo. Ho sempre giocato da mezzala, il mio ruolo è quello. Poi uno si adatta e dà la massima disponibilità all’allenatore. Il terzino non l’avevo praticamente mai fatto, alcuni giorni dopo la partita con l’Inter ho visto il mister e gli ho detto “tu sei un pazzo a fare una cosa del genere in una partita così importante”. Lui mi ha detto che invece era sicuro che avrei fatto una buona gara. Quindi l’ho ringraziato perché le cose andarono abbastanza bene a livello personale. La vedo come una cosa positiva».

Fonte: acffiorentina.com