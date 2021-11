Oristanio in gol, il Volendam trova il clamoroso pari al 95′! Out Stankovic

Oristanio è partito titolare in Jong Ajax-Volendam, match di Eerste Divisie. Il giovane talento in prestito dell’Inter ha realizzato un gol nel 4-4 finale.

MATCH VIBRANTE – Wim Jonk sceglie ancora Gaetano Oristanio nell’undici titolare del Volendam per la difficile trasferta contro la squadra riserve dell’Ajax. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Max de Waal al 7′ e raddoppiano al 13′ con Youri Regeer. Il giovane talento in prestito dall’Inter accorcia le distanze al 15′, trovando la sua seconda rete in questa esperienza olandese. Christian Rasmussen al 17′ realizza il 3-1. Gli ospiti si rifanno di nuovo sotto grazie al bomber Robert Mühren al 19′. Kenneth Taylor su rigore al 30′ firma il 4-2 e porta le squadre negli spogliatoi. Sei gol nei primi 45′ in un match senza esclusione di colpi. Oristanio viene sostituito all’intervallo, al suo posto entra Achraf Douiri. All’88’ arriva il 4-3 di Martijn Kaars. Quando tutto sembra ormai perso, arriva il clamoroso pareggio al 95′ con Denso Kasius. Il Volendam evita la sconfitta all’ultimo secondo e sale così a 32 punti in classifica. Ancora indisponibile per un problema fisico l’altro giovane in prestito dall’Inter, Filip Stankovic.