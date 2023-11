Bazzani: «Calhanoglu giocatore totale! Inter migliorata in un aspetto»

Al rientro dalla sosta sarà tempo di Juventus-Inter. L’ex attaccante Fabio Bazzani, su TMW Radio, analizza il momento dei due club

CONSAPEVOLE – Questa l’analisi di Bazzani: «Inzaghi o Allegri? L’Inter è nettamente più forte come rosa e consapevolezza. I nerazzurri vengono da un percorso che li ha portati a migliorare in autostima, sicurezza. La Juventus con i suoi mezzi sta tenendo il passo. Come allenatori mi piacciono entrambi. Allegri ha vinto tanto e ha fatto della praticità e della gestione il suo mood. Inzaghi può raggiungere Allegri come titoli perché è bravo. Gioca bene a calcio, gli è servito il momento difficile dello scorso anno, si sono compattati nelle difficoltà e ora raccoglie i frutti. Sorpresa nei nerazzurri? Il livello che ha raggiunto Calhanoglu come sicurezza e personalità…è un giocatore totale, fa girare l’Inter come un orologio svizzero».