Ambrosini: «Inzaghi, lavoro eccezionale! Le partite dell’Inter sono divertenti»

Ambrosini promuove Inzaghi per quanto fatto in questo girone d’andata con l’Inter. Il centrocampista, da DAZN, elogia non solo il tecnico ma anche il gioco dei nerazzurri.

LA CAPOLISTA GIUSTA – Massimo Ambrosini valuta chi guida la classifica: «Io ho sempre pensato che l’Inter fosse la squadra meglio attrezzata per stare al vertice. Detto questo Simone Inzaghi ha fatto un lavoro eccezionale, perché è riuscito a rendere sua la squadra. Le partite dell’Inter sono divertenti, ha giocatori funzionali a quello che gli serve. Inzaghi è stato bravo, è la squadra più forte. Non so se riuscirà a vincere facile come di recente, però è una squadra che ha un modo particolare e feroce di intendere le partite, complice anche la scorsa stagione».