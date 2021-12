Inter, andamento dei prestiti: derby per Pinamonti, altro rosso per Gravillon

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, in cui Pinamonti firma il settimo gol stagionale mentre Gravillon viene espulso.

RIEPILOGO PRESTITI – Ultimo turno del 2021 che vede protagonisti alcuni giocatori dell’Inter in prestito. Su tutti spicca Andrea Pinamonti, che fissa il 2-4 finale tra l’Empoli e il Milan, nel derby personale per il classe 1999. L’attaccante azzurro chiude così il girone d’andata di questa Serie A a quota 7 gol, che compongono già il suo miglior bottino. Pessima prestazione invece per Andreaw Gravillon, che in meno di un minuto contro l’Olympique Marsiglia riceve un doppio giallo. Si tratta della seconda espulsione stagionale per il difensore classe 1998 dopo quella del 24 ottobre in Reims-Troyes.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Atalanta 0-0: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Juventus-Cagliari 2-0: titolare, sostituito all’84’, 1 ammonizione

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Milan 2-4: titolare, 96′ in campo, 1 gol (su rigore)

EDDIE SALCEDO (A) – Napoli-Spezia 0-1: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Udinese-Salernitana: partita rinviata

VALENTINO LAZARO (C) – Porto-Benfica 3-0: in panchina, subentra al 68′

ANDREAW GRAVILLON (D) – Olympique Marsiglia-Stade de Reims 1-1: titolare, espulso al 97′ per doppia ammonizione

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Brest 1-1: titolare, 90′ in campo