Agresti: «Inter ha certezze, difficile che sbagli con la Juventus»

Tra pochi giorni ci sarà il vecchio Derby d’Italia, lo scontro tra le due stelle del calcio italiano Inter e Juventus. Stefano Agresti si mostra fiducioso in collegamento per Radio Radio in vista del match di questa domenica.

FAVORITI – Manca poco a Inter-Juventus, ci si gioca tanto per la qualificazione in Champions League. Stefano Agresti ne parla così su Radio Radio: «Io penso che l’Inter parta favorita, chiaro che se la Juventus riesce a recuperare Di Maria è incoraggiante. Mi sembra che i nerazzurri abbiano di più, ieri ci sono stati segnali di Chiesa ma non penso sia in grado di iniziare. Può essere un’arma, i bianconeri stanno crescendo e sarà una partita equilibrata. L’Inter ha più certezze, ha una sua fisionomia precisa, ha eliminato il Porto, in campionato ha molti passaggi a vuoto ma quando conta non sbaglia. Raramente non vince in queste occasioni, negli ultimi due le partite fondamentali Inzaghi le ha centrate, infatti ha vinto tre trofei».