Inter, dopo la Juventus il rush finale con un solo reale obiettivo

Domenica alle 20.45 si giocherà Inter-Juventus, ventisettesima giornata di Serie A. Dopodiché ci sarà la sosta per le Nazionali. E si riprenderà ad aprile, per il rush finale della stagione 2022/23. Con un solo reale obiettivo nel mirino dei nerazzurri.

TERZO QUARTO – Inter-Juventus di domenica (fischio d’inizio alle 20.45) chiuderà il terzo quarto di questa stagione 2022/23. In cui i nerazzurri portano a casa l’obiettivo minimo richiesto. Ossia il superamento degli ottavi di finale di Champions League, contro il Porto. Dopo il posticipo di domenica, la Serie A si ferma per la pausa delle Nazionali. Si riprenderà a giocare il 1° aprile, quando a San Siro alle 18 arriverà la Fiorentina. Inaugurando così l’ultimo quarto della stagione, in cui gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno un calendario molto fitto.

MESI DI FUOCO – In attesa di conoscere il prossimo avversario europeo, l’Inter dovrà prepararsi in ogni caso a un mese durissimo. Ad aprile infatti si giocheranno sia i quarti di finale della Champions League (11/12 e 18/19 aprile) sia le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus (4 e 26 aprile). Per un totale di ben 9 partite in trenta giorni. Tra cui le sfide di campionato contro Fiorentina, Salernitana, Monza ed Empoli. Quattro partite in cui l’Inter deve mirare a raccogliere il massimo dei punti. Sia per vendicarsi delle opportunità sprecate contro le ultime due all’andata. Sia per blindare l’obiettivo minimo di questa parte finale della stagione.

FOCUS SULL’OBIETTIVO – La qualificazione alla prossima Champions League è un obiettivo imperativo per l’Inter e Inzaghi. Un obiettivo che già oggi potrebbe essere quasi garantito, se solo i nerazzurri non avessero commesso troppi falsi in stagione. Ma ora non vi sono altre interferenze. Qualsiasi passo in avanti in Champions League e in Coppa Italia non dovrà distrarre l’Inter dal focus principale. La vittoria della Supercoppa Italiana e l’accesso ai quarti di finale di Champions League, richiesti esplicitamente ma non troppo a inizio anno, sono in cassaforte ormai. Con un rendimento meno altalenante l’Inter avrebbe potuto affrontare gli ultimi due mesi di campionato col pilota automatico, godendosi tutto ciò che sarebbe arrivato su altri fronti. Così però non è, e quindi concentrazione massima da qui a fine anno, per ottenere più vittorie possibili e vivere notti come quelle contro Barcellona e Porto anche l’anno prossimo.