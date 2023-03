Orsi: «Dzeko serve di più per Inter-Juventus! Gol? Problema non solo suo»

Orsi non è particolarmente preoccupato dall’astinenza di Dzeko, che in Serie A non segna dal 4 gennaio al Napoli e in generale dal 18 gennaio in Supercoppa Italiana col Milan, dandolo come utile per Inter-Juventus. A Radio Radio Mattino, l’ex portiere segnala come sia tutta la Serie A ad aver meno gol.

LE NOVITÀ – Fernando Orsi guarda le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Juventus, a partire dalla difesa d’emergenza (vedi articolo): «Sono giocatori che hanno dimostrato di poter giocare. Francesco Acerbi ha preso il posto a Stefan de Vrij, penso che ce la possano fare: non c’è mica problema. Al di là di tutto mi sembra una partita molto importante per la Juventus, perché se vince essendoci Lazio-Roma accorcerebbe sulle prime quattro in classifica. Se le ridanno i quindici punti sta fra le prime quattro facile. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco per Inter-Juventus? Edin Dzeko, forse, fra i tre è quello che serve di più. È un problema di tutti gli attaccanti se non segnano, eccetto quelli del Napoli: ci sono centotrenta gol in meno in tutto il campionato, vuol dire che gli attaccanti non segnano».