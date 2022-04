Udinese-Inter, Cioffi riprende subito gli allenamenti: novità su Pereyra

Udinese-Inter purtroppo non sarà la prima della squadra di Inzaghi ritrovata la vetta della classifica, ma bisogna mantenere alta la concentrazione. In vista di domenica alle 18 ci sono novità su Pereyra dall’allenamento odierno per Cioffi.

UDINESE-INTER, -3 – Questo il comunicato dell’Udinese: “Seduta mattutina al Bruseschi per i bianconeri che hanno svolto un lavoro di scarico per gli elementi impiegati dal primo minuto a Firenze. Gli altri giocatori sono scesi in campo per delle esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto. Regolarmente in gruppo per tutta la seduta Roberto Pereyra“. Quest’ultimo è quindi recuperato per l’Inter, dopo il fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite.

Fonte: udinese.it