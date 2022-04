Handanovic punta Udinese-Inter, la situazione dopo il suo stop a Bologna

Handanovic ha saltato la partita di Bologna e, dopo l’oscenità di Radu, purtroppo aumentano i rimpianti (nonostante il portiere sloveno non sia stato certo esente da critiche in stagione). In vista di Udinese-Inter Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, fa il punto.

CE LA FA O NO? – Samir Handanovic punta Udinese-Inter di domenica (ore 18). Il portiere sloveno è un ex, avendo giocato in Friuli nel 2004-2005 e dal 2007 al 2012, e aveva già saltato una partita alla Dacia Arena nel febbraio del 2020. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, rimanda la decisione sul suo impegno nel prossimo turno a domani o sabato, visto che oggi l’allenamento è solo di scarico. Handanovic comunque vuole esserci e c’è cauto ottimismo sul suo recupero. Ha dovuto rinunciare alla partita di Bologna perché, nella rifinitura, il fastidio all’addome (vedi articolo) gli ha impedito di muoversi al meglio. Con Ionut Andrei Radu che purtroppo ha fatto rimpiangere l’assenza di Handanovic.