Roma-Inter, Mourinho ne recupera uno! La probabile – SM

Roma-Inter è in programma domani alle 18. Le possibili scelte di Mourinho per il big-match fondamentale in chiave Champions League secondo SportMediaset

RECUPERO – Roma-Inter è in programma domani alle 18. Mourinho prepara il match dell’olimpico in piena emergenza infortuni: ultimo a dare forfait, in ordine di tempo, El Shaaraawi uscito acciaccato dalla sfida contro il Monza. Al posto dell’esterno azzurro pronto Solbakken. Dybala, non ancora al 100%, partirà dalla panchina. Sicuro di un posto dal 1′ Matic, al rientro dalla squalifica. Di seguito le possibili scelte di Mourinho secondo SportMediaset

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini, Abraham.