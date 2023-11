Precedenti Atalanta-Inter: a Bergamo con Gasperini mai facile

Atalanta-Inter si giocherà alle 18 e i precedenti con Gasperini sono sempre stati molto complicati a Bergamo. Questo pur avendo una leggera striscia positiva, soprattutto con pareggi.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Atalanta-Inter numero 68 in trasferta. Le vittorie ospiti sono 26, quelle orobiche 17 mentre i pareggi 14, con 103 gol fatti e 72 subiti. Si è giocato, oltre che in Serie A e in Coppa Italia, anche nell’andata dei quarti di finale di Coppa UEFA: 0-0 il 6 marzo 1991, poi 2-0 al Meazza due settimane dopo e qualificazione. Solo in Serie A a Bergamo 24 vittorie e 23 pareggi con 16 sconfitte, 100 gol all’attivo e 71 al passivo. A firmare la cifra tonda in campionato un’autorete, di José Luis Palomino lo scorso 13 novembre. Nell’ultima partita prima dello stop dei Mondiali gran vittoria per 2-3, con Edin Dzeko a ribaltare a cavallo dei due tempi lo svantaggio su rigore di Ademola Lookman con una splendida doppietta. L’ultima in assoluto 3-2 il 27 maggio, alla penultima giornata.

CONTRO L’EX – Gian Piero Gasperini è arrivato all’Atalanta nel 2016, cinque anni dopo la sua esperienza negativa di tre mesi con l’Inter. E non ha certo dimenticato il suo passato a Milano, tirato fuori un’infinità di volte e spesso a sproposito. Con sfide da ex sempre molto sentite. I precedenti con Gasperini a Bergamo vedono 2 vittorie dell’Atalanta, altrettante dell’Inter e tre pareggi. Con una caratteristica: tolto il 4-1 dell’11 dicembre 2018, tuttavia dilagante nel finale complice l’espulsione di Marcelo Brozovic, sempre partite tirate. L’Atalanta ha vinto 2-1 la prima il 23 aprile 2016, con un rigore ingenuamente concesso per la trasformazione di Mauricio Pinilla. L’Inter, oltre all’ultima, anche 0-2 l’1 agosto 2020 nella giornata conclusiva. Come pareggi 0-0 il 14 aprile 2018 e il 16 gennaio 2022 mentre è finita 1-1 l’8 novembre 2020.