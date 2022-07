Lecce, primo giorno di allenamento in ritiro a Folgaria: doppia seduta

Il Lecce, primo avversario dell’Inter in Serie A per il campionato 2022-2023, oggi si è riunito per la prima giornata di allenamento a Folgaria, in provincia di Trento.

IN RITIRO – Primo giorno d’allenamenti per i giallorossi nel ritiro di Folgaria. La squadra, questa mattina, dopo la fase di attivazione muscolare in palestra, ha svolto sul campo un lavoro metabolico con il pallone ed esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio, sempre presso il Centro Sportivo “Marzari” di Folgaria, mister Baroni e lo staff tecnico hanno diretto la seconda seduta d’allenamento. Lavoro di forza sia in palestra che sul campo per la parte atletica e a seguire nuovamente esercitazioni tattiche.

Fonte: uslecce.it