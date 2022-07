Sconcerti: «Dybala, per l’Inter non più una priorità. Lukaku ha cambiato tutto»

Sconcerti sulle frequenze di TMW Radio, nel corso di Maracanà, ha parlato di Paulo Dybala, accostato a Inter e Milan.

NON UNA PRIORITÀ – Mauro Sconcerti ha detto la sua riguardo la situazione legata all’ex Juventus: «Situazione Dybala? La storia Lukaku ha cambiato le carte in tavola dell’Inter. Credo che la necessità dell’Inter sia quella di incassare, ma non è semplice con giocatori come Sanchez ultratrentenni e dall’ingaggio altissimo. Adesso viviamo in un calcio in cui non si può più sperperare. Vent’anni fa Corvino prese per 15 milioni Giardino all’epoca cifra altissima. Oggi invece con la stessa cifra compri chiunque, perché c’è stato un impoverimento generale».