Lecce-Inter, Inzaghi rivoluziona la formazione? La probabile

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Lecce-Inter, partita valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A, prevista oggi domenica 25 febbraio alle ore 18.

PROBABILE FORMAZIONE LECCE-INTER – Simone Inzaghi dovrebbe cambiare gran parte della formazione che scenderà in campo oggi alle ore 18 al Via del Mare per Lecce-Inter, 26ª giornata del campionato di Serie A, rispettò a quella iniziale in Champions League per Inter-Atletico Madrid. L’allenatore nerazzurro cambierà il portiere (con Audero al posto di Sommer, fermo quest’ultimo a causa di una sindrome influenzale). In difesa Bisseck e Carlos Augusto dovrebbero sostituire Pavard e Bastoni. A centrocampo sulla fascia destra Dumfries al posto di Darmian. Al centro Frattesi e Asllani dovrebbero sostituire Barella e Calhanoglu. Infine in attacco Sanchez dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Thuram.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.