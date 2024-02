Un Lecce-Inter da doppia moviola: Doveri fa un errore, OK Baroni − CdS

Lecce-Inter è stata diretta da due arbitri, Doveri nel primo tempo e Baroni nel secondo. Paradossalmente, meglio il direttore di gara subentrato. La moviola del Corriere dello Sport.

DOPPIA MOVIOLA − Lecce-Inter è finita 0-4 al Via del Mare. Partita diretta da due arbitri: Daniele Doveri nel primo tempo e Niccolò Baroni nella ripresa. L’arbitro di partenza, poi ai box per infortunio, pecca soprattutto in un’occasione, quando decide di ammonire Kristjan Asllani per fallo su Rafia. Contatto leggero e giallo esagerato; giusta invece l’ammonizione a Sansone per trattenuta su Bisseck dopo pochi minuti. Regolare il primo gol convalidato a Lautaro Martinez, Baschirotto lo tiene in gioco. Nel secondo tempo, entra, appunto, Baroni. Per lui esordio stagionale. Si comporta bene, facilitato anche dal match. Regolare il secondo gol di Lautaro Martinez, nonostante si giochi sui millimetri. Nel finale, non avendo dato recupero, ha fischiato per fermare il gioco, ha permesso al VAR di controllare se ci fosse qualcosa in area, poi ha fischiato la fine. Per il Corriere dello Sport, sia Doveri che Baroni si prendono un 6. Sufficienza anche per il Var Valeri.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna