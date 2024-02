VIDEO – Milan-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Atalanta, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PUNTO A TESTA – Milan-Atalanta 1-1 nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il Milan si risolleva solo a metà dopo le ultime due sconfitte per 4-2. Prende “solo” un gol, ma è quanto gli impedisce di battere l’Atalanta che dopodomani tornerà al Meazza contro l’Inter, e si allontana in classifica. Due minuti e una manciata di secondi per vedere il vantaggio: Rafael Leao riceve palla a sinistra, va via con un doppio rimpallo e con un gran destro fulmina Marco Carnesecchi. Col Milan, in Serie A, l’attaccante portoghese non segnava addirittura dal 23 settembre contro il Verona, cinque mesi fa. I bergamaschi cominciano male, poi reagiscono dopo un quarto d’ora. In chiusura di primo tempo angolo da destra, Olivier Giroud va per rinviare ma colpisce Emil Holm sul petto. Il laterale dell’Atalanta si tocca la faccia e fa una sceneggiata mondiale, solo che il fallo è netto. L’arbitro Daniele Orsato non lo vede in diretta, serve il richiamo del VAR per dare un rigore inevitabile (con Stefano Pioli ammonito per proteste). Lo trasforma, calciando centralmente, Teun Koopmeiners al 42′. All’ora di gioco azione insistita del Milan, palla a Davide Calabria e tiro sul primo palo ben respinto da Carnesecchi. Lo stesso portiere ospite si ripete a un quarto d’ora dalla fine su botta potente di Ruben Loftus-Cheek. Meglio i rossoneri rispetto all’Atalanta, ma alla fine è un 1-1 che accontenta più le rivali di entrambe.

