Lautaro Martinez e quel paragone che incombe! Un mito è lì − TS

Lautaro Martinez ieri contro il Lecce ha segnato due reti, che lo hanno portato a quota 101 gol in Serie A. Sempre più nella storia dell’Inter.

MACCHINA − Scalata inarrestabile di Lautaro Martinez, ieri autentico trascinatore dell’Inter trionfante sul campo del Lecce per 4-0. Una doppietta da urlo, realizzata con un gol di destro nel primo tempo, su assist di Asllani, e con un tap-in di mancino a concretizzare l’ottimo suggerimento di Frattesi. Fanno 101 in Serie A, 22 in campionato e 127 totali con la maglia nerazzurra addosso. Insomma, numeri da capogiro. Lautaro Martinez, adesso, non può non mettere nel mirino due colossi della Serie A, come Higuain e Immobile, capaci di arrivare a quota 36 gol in una singola stagione. Con 13 partite ancora a disposizione, l’argentino è in piena corsa. Anche perché, una volta tagliato il traguardo della seconda stella, tutte le energie verrebbero focalizzate su quel record che renderebbe doppiamente storica la stagione nerazzurra. Intanto, con la doppietta messa a referto al Via del Mare, Lautaro ha staccato altri record: terzo straniero a raggiungere da interista quota 100 e superarla dopo Nyers e Icardi, ma pure nono giocatore assoluto con meno di 27 anni ad arrivarci giocando in una singola squadra. Ora nel mirino, mette proprio Nyers che è distante nella classifica all-time dell’Inter appena sei reti.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino