Lautaro Martinez titolare in Inter-Udinese! Inzaghi ha scelto il partner – CdS

L’Inter sarà impegnata sabato sera contro l’Udinese. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, Inzaghi in attacco si affiderà a Lautaro Martinez

DUBBI – L’Inter si prepara alla sfida contro l’Udinese in programma sabato alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi in attacco si affiderà ancora una volta a Lautaro Martinez. Al suo fianco, secondo il quotidiano, dovrebbe esserci Lukaku che dopo la sfida contro la Sampdoria non può permettersi di sprecare un’altra chance da titolare. Anche in ottica futuro riscatto dal Chelsea

Fonte: Corriere dello Sport