Irrati arbitro di Fiorentina-Inter: prima finale, no precedenti per un anno

Irrati sarà l’arbitro di Fiorentina-Inter, partita della finale di Coppa Italia 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Pistoia, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match dello Stadio Olimpico di Roma.



I PRECEDENTI – Fiorentina-Inter sarà la diciannovesima partita per Massimiliano Irrati come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto nella prima gara ufficiale della stagione 2013-2014, il terzo turno preliminare di Coppa Italia contro il Cittadella, formazione di Serie B. Era, in aggiunta, il debutto per Walter Mazzarri come allenatore e per Mauro Icardi da nerazzurro: il 18 agosto 2013 al Meazza finisce 4-0, con la gara resa facile anche per l’espulsione di Simone Pecorini (un ex Primavera) in occasione del rigore che ha sbloccato il risultato. In tutto sono undici le vittorie, con due pareggi e cinque sconfitte.

FIORENTINA-INTER AL DEBUTTO – Per Irrati è la prima finale di Coppa Italia da arbitro centrale: nell’ultimo atto del torneo al massimo aveva fatto il VAR, come nel 2019-2020 fra Juventus e Napoli. E proprio ai bianconeri risale l’ultimo precedente con l’Inter, il 3 aprile 2022 in uno 0-1 all’Allianz Stadium. Lì tantissimo da discutere a livello di episodi, dal rigore fatto ripetere (Wojciech Szczesny aveva parato su Hakan Calhanoglu, poi mischia e autogol ma tutto invalidato per un’entrata in area precedente al tiro) alle tante lamentele bianconere (molte – al solito – esagerate). Irrati è nato a Firenze, ma è della sezione AIA di Pistoia e ha già fatto la Fiorentina dodici volte: quattro vittorie, due pareggi e ben sei sconfitte.