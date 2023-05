Fiorentina-Inter, prima volta avversarie per lo stesso obiettivo – TS

TuttoSport sottolinea come, per la prima volta, il match di questa sera tra Fiorentina-Inter vedrà le due squadre contendersi un obiettivo comune

CONTESA – Questa sera, il match Fiorentina-Inter vedrà uscire vincitrice una delle due, che alzerà la Coppa Italia nel cielo di Roma. Trattasi della prima volta che le due squadre si contendono un obiettivo comune. I match di Serie A hanno visto Viola e nerazzurri scontrarsi per obiettivi diversi, vista la diversa posizione in classifica. Tra le due dirigenze, inoltre, non sembra scorrere buon sangue, visti i trascorsi tra Beppe Marotta e Joe Barone. Con l’Inter la scintilla è nata durante l’emergenza Covid quando la Figc, nel corso della stagione 2020-21, concesse alle società di Serie A una deroga sulla tempistica dei controlli della Covisoc sul pagamento di stipendi e imposte. I nerazzurri erano in difficoltà in quel periodo, ma la richiesta partì dall’assemblea di Via Rosellini con un voto all’unanimità. Da quel momento, però, la Fiorentina è tornata sistematicamente ad attaccare l’Inter. Non sono mancate discussioni accese tra Barone e Beppe Marotta durante le riunioni di Lega. Dopo l’ennesimo episodio di questo tipo, a dicembre 2021 a proposito di una divergenza di opinioni sull’indice di liquidità, l’amministratore delegato nerazzurro, esasperato dai toni di Barone, arrivò addirittura a ipotizzare la presentazione di un esposto alla Figc. La tensione, sempre presente sottotraccia, è esplosa lo scorso ottobre in occasione dell’andata di campionato tra Inter e Fiorentina al Franchi. Il motivo della disputa, quella volta, fu dato da alcune scelte arbitrali non condivise dai Viola, con gli animi che si scaldarono al rientro negli spogliatoi.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi