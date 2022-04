Inzaghi ritrova certezze in difesa: torna de Vrij dal 1′, Bastoni OK – CdS

Inzaghi questa mattina incontrerà la squadra per l’allenamento di rifinitura. Secondo il Corriere dello Sport, la sensazione è che cambierà poco rispetto l’undici che ha vinto contro lo Spezia. Il mister, intanto, recupera pedine fondamentali in difesa.

LA DIFESA – Simone Inzaghi oggi alla Pinetina sistemerà gli ultimi dettagli in vista di Inter-Milan. La squadra titolare cambierà poco rispetto l’undici che ha vinto contro lo Spezia. Rispetto a venerdì, ci sarà sicuramente Stefan de Vrij dal 1′: l’olandese è stato schierato negli ultimi minuti al Picco, complice i crampi per Alessandro Bastoni, da tre giorni si allena con la squadra e ha dunque smaltito il fastidio contro il Verona. Con loro in campo tornerà la difesa titolare, con Milan Skriniar che torna sul centro-destra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

