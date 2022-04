Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti da 10, Oristanio gol promozione?

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, in cui Pinamonti e Oristanio firmano i rispettivi tabellini.

RIEPILOGO PRESTITI – Il weekend di Pasqua appena terminato ha un sapore dolceamaro per i numerosi giocatori dell’Inter in prestito nei principali Paesi d’Europa (e non solo). In Italia, si segnala il gol della bandiera di Andrea Pinamonti nel 4-1 subito dall’Empoli a Udine. Una rete ininfluente ai fini della partita, un rigore segnato sulla ripetizione (dopo l’errore iniziale) che però vale un traguardo importante per il numero 99 azzurro. SI tratta infatti del gol numero 10 in questo campionato: il Cigno di Cles raggiunge la doppia cifra per la prima volta in carriera. L’altra rete importante arriva invece in Olanda. Si tratta del gol del momentaneo 2-1 del Volendam contro lo Jong Ajax (la partita finirà 3-1), che porta la firma di Gaetano Pio Oristanio. Ora gli Het Andere Oranje – la cui porta è difesa da Filip Stankovic – sono più vicini alla promozione in Eredivisie.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Sampdoria-Salernitana 1-2: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Milan-Genoa 2-0: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Sassuolo 1-0: titolare, 90′ in campo

ANDREA PINAMONTI (A) – Udinese-Empoli 4-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Inter 1-3: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Sampdoria-Salernitana 1-2: non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Sporting CP-Benfica 0-2: non convocato

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sion-Basilea 0-0: titolare, sostituito all’83’

DARIAN MALES (C) – Sion-Basilea 0-0: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Saint Etienne-Brest 2-1: titolare, sostituito al 77′

MARTIN SATRIANO (A) – Saint Etienne-Brest 2-1: non convocato per squalifica

SAMUELE MULATTIERI (A) – SPAL-Crotone 1-1: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Brescia 1-1: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Brescia 1-1: non convocato

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Jong Ajax 3-1: titolare, sostituito all’88’, 1 gol, 1 ammonizione

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Jong Ajax 3-1: titolare, 90′ in campo

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Huracan 2-1: titolare, sostituito al 58′

TIBO PERSYN (C) – Westerlo-Molenbeek 2-2: in panchina