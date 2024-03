Zirkzee prima dell’Inter: «Voglio fare più gol! Ecco come mi preparo»

Zirkzee è certamente una delle rivelazioni dell’attuale stagione di Serie A. L’olandese, che sta trascinando il Bologna di Thiago Motta, prossimo avversario dell’Inter sabato 9 marzo, si è confidato nell’ultima puntata di My Skills su DAZN. L’attaccante svela come si prepara alla partita

RIVELAZIONE – Joshua Zirkzee sarà sicuramente tra i grandi protagonisti del prossimo calciomercato estivo. L’olandese, che sta facendo benissimo al Bologna e che si appresta ad affrontare l’Inter, spiega dove si trova più a suo agio in campo: «Sicuramente nella metà campo avversaria. Naturalmente mi trovo a mio agio in area di rigore, perché posso giocare liberamente senza correre troppi rischi ed è la posizione in cui posso segnare di più, ma fuori dall’area direi sulla fascia sinistra, specialmente quando iniziamo ad attaccare. Alla fine sono pur sempre un attaccante, quindi se non riesco a segnare non sono contento, come qualsiasi altro attaccante».

AFFAMATO – Zirkzee risponde a chi dice che dovrebbe segnare di più: «Non ho un obiettivo per quanto riguarda i gol. Naturalmente la gente ha ragione, alla fine sono un attaccante, quindi anche io voglio segnare certo. Quando non segno non riesco a dormire. Ma credimi faccio del mio meglio, voglio segnare il più possibile».

PREPARAZIONE – Zirkzee per finire svela come si prepara alla prossima partita: «Se studio i difensori? No sono rilassato, non guardo nulla. Immagino e penso a situazioni che potrebbero accadere in partita come potrei gestirle, cose del genere. Però non guardo nulla in realtà, prima di entrare in campo quello è il momento in cui sale la tensione, ti carichi. Sai che è il momento di iniziare».