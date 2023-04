Onana: «Handanovic prima di Porto ci ha motivati! Inter, no limiti»

Onana, intervistato dalla Uefa, ha parlato dell’apporto di Handanovic prima di Porto. Il portiere dell’Inter sulle ambizioni nerazzurre e sulle sue responsabilità

RUOLO − Infine, Onana sul suo ruolo: «Il portiere è molto importante. Perché? Perché si ha tanta responsabilità, come ho detto più volte. Ma io amo le responsabilità. Amo questo tipo di pressione e questa responsabilità. Mi piace essere l’ultimo uomo. Mi sono ispirato a molti portieri per quanto riguarda il modo stare tra i pali. Cerco sempre di migliorare il mio stile e credo che sia qualcosa che ho imparato con il tempo».

APPRODO − Onana si riferisce sull’arrivo a Milano: «È stato bellissimo arrivare in una città come Milano, che è meravigliosa. La gente è fantastica. Sono in un grande club e sono molto felice qui. Il primo giorno mi sentivo come come un bambino. Qui ci sono giocatori importanti, giocatori di alto livello che sanno come aiutarti, come Samir Handanovic, che è una leggenda da queste parti. Ha fatto molto per il club e allenarsi con lui ogni giorno è un onore. Il nostro rapporto è splendido. A livello personale mi sta aiutando molto e sono molto felice di essere qui con lui».

FESTA − Così sul passaggio ai quarti Onana: «Anche Samir era felice. Si è congratulato con me per la vittoria perché, alla fine, la vittoria è l’unica cosa che conta. Puoi giocare bene, ma se la tua squadra non vince, non importa. Infatti ci aveva parlato prima di quella partita per motivarci e penso che abbia detto la cosa giusta su quello che dovevamo fare in campo. E dopo la partita, era davvero felice. Per noi è stato fantastico, perché erano passati 12 anni dall’ultima volta che l’Inter era arrivata a questa fase, quindi è stata una festa. Sappiamo di avere partite importanti davanti, dobbiamo restare concentrati, sappiamo che sarà dura, ma all’Inter siamo sempre pronti ad affrontare qualsiasi avversario».

PARATA A PORTO − Onana racconta l’intervento decisivo in Portogallo: «È stata una parata molto importante sia per il club che per me. È per questo che l’Inter mi ha voluto: per giocare come sto facendo. Sono molto soddisfatto delle mie prestazioni finora, ma del resto sono qui per fare il mio lavoro. E sono contento di aver fatto quella parata soprattutto perché ci ha permesso di andare avanti nel torneo, che per noi è la cosa più importante. E lo abbiamo fatto soffrendo. Questo può succedere nel calcio. Non puoi sempre giocare bene. Secondo me, se dobbiamo soffrire per arrivare alla vittoria, lo accetto».

AMBIZIONE − La determinazione di Onana: «Siamo arrivati fino ai quarti di finale e nella mia testa penso che l’Inter, questo club e i suoi giocatori possano ambire a vincere tutto. Quindi, cercheremo di fare del nostro meglio per vincere più competizioni possibili. Che si arrivi o meno in finale, daremo sempre il massimo. Faremo del nostro meglio, anche non dovessimo farcela, dovremmo tornare a casa con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile, ma che gli dei del calcio non sono stati dalla nostra parte».