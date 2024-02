Lautaro Martinez: «Obiettivo Inter? Lo trasmettiamo ai nuovi! Oggi conta»

Lautaro Martinez stasera guiderà l’Inter contro l’Atlético Madrid, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il capitano parla all’UEFA di come approcciare la partita e degli obiettivi stagionali.

TITOLI DA CONQUISTARE – L’ambizione di Lautaro Martinez è nota a tutti. Dopo la prima parte dell’intervista, con l’elogio a Simone Inzaghi, il Toro va nel dettaglio di cosa voglia fare con l’Inter già da questa stagione: «L’obiettivo è sempre quello di vincere trofei e di continuare il percorso di crescita dell’Inter. È questo che trasmettiamo ai nuovi arrivati: si tratta di portare l’Inter il più in alto possibile per quello che rappresenta la sua storia e credo che in questi ultimi anni ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare si questa strada».

L’AVVERSARIO – Lautaro Martinez su Inter-Atlético Madrid, non solo in relazione a stasera ma alla doppia sfida degli ottavi di Champions League: «Quando si gioca su due partite, in casa e in trasferta, tutto diventa più difficile. Molto dipende anche dal risultato dell’andata e poi sai che dopo qualche settimana ti troverai nuovamente di fronte gli stessi avversari. Bisogna essere intelligenti e preparare bene le partite. Bisogna approcciarle nel modo giusto e molto può dipendere dal risultato dell’andata. O dal fatto che si giochi in casa oppure in trasferta. Ci sono molti modi per acquisire quell’intelligenza che ti permette di preparare le partite in un certo modo: in una gara secca ogni cosa è più facile, in un certo senso, perché sai che ti giocherai tutto in quei 90 minuti».