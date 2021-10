Dzeko: «Era importantissimo vincere! Inter, siamo ancora dentro»

Anche Dzeko ha parlato a Inter TV dopo il 3-1 allo Sheriff. Queste le sue considerazioni nel post partita della sfida di Champions League del Meazza.

BEL SUCCESSO – Edin Dzeko valuta Inter-Sheriff: «Un gol bellissimo. Magari ogni tanto sbagli i gol più facili e quelli difficili li metti dentro. Può essere anche concentrazione: oggi ho fatto un gol bellissimo, ma la cosa importante è che ho aiutato la squadra a vincere. Siamo ancora dentro, soprattutto dopo questa partita di oggi che era molto importante dopo le prime due dove abbiamo fatto un solo punto. Non era il massimo, sicuramente meritavamo di più ma lo Sheriff veniva qui con sei punti. Per questo era importantissimo vincere. Abbiamo visto anche oggi, soprattutto nel primo tempo, che quando partono in contropiede sono pericolosi. La Juventus? Prima bisogna riposare, perché si gioca tanto. Adesso abbiamo due giorni in più rispetto a questa partita, dobbiamo riposare bene ed essere pronti. Il derby d’Italia è sempre il derby d’Italia, devi dare sempre il massimo. Speriamo che la squadra recuperi e che facciamo una grande partita».